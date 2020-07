GdS – Barcellona, Messi ha paura: da Lautaro al fallimento tecnico, ora l’argentino minaccia l’addio

Messi minaccia l’addio, ora il Barcellona trema. La Gazzetta dello Sport conferma la notizia della trasmissione radiofonica spagnola “El Larguero” sullo stop alla trattativa per il rinnovo del contratto – in scadenza nel 2021 – tra la ‘Pulga’ e il club catalano.

All’alba dei 33 anni, l’ambizione e la voglia di vincere di Messi è rimasta intatta, ma il caos all’interno della dirigenza blaugrana sta spingendo l’argentino a valutare la possibilità di cambiare maglia. Leo, che non vince la Champions dal 2015, sa che non può perdere altro tempo. Poteva andarsene gratis ma ha preferito non farlo.

All’argentino non è andata giù la decisione della società di esonerare Valverde senza avere un sostituto, scaricando la colpa sulla squadra. Poi c’è la questione legata all’aspetto finanziario, con stipendi da ridurre e l’assenza di badget per arrivare a Neymar e Lautaro.

“Leo vuole stanare la dirigenza, minacciandola di farla passare alla storia come quella che ha fatto stancare Messi, spingendolo all’addio” scrive la Rosea. La società ha fatto sapere di non aver ricevuto nessuna notizia dall’argentino, ma conoscono bene la situazione e “devono avere più paura di Leo“.