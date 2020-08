Conte lo ha accettato e lo sa bene. Il budget di mercato dell’Inter sarà limitato. Nessun investimento da top player nell’aria, ma acquisti mirati vista la crisi da Covid19. “Ecco perché nel giorno in cui si comunica a Conte del budget limitato sul mercato e si parla dell’addio al Barcellona di Messi ribadiamo che dalle verifiche fatte anche con la società l’Inter non è in corsa per l’argentino”, ha spiegato Gianluca Di Marzio a Skysport.

(Fonte: Skysport)