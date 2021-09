Ex Inter – Mihajlovic: “Arnautovic? Porta una sana ignoranza in campo: i giovani…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic sull'attaccante austriaco ex Inter Marko Arnautovic

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del posticipo della terza giornata di Serie A contro il Verona , l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato di Marko Arnautovic , ex attaccante dell'Inter e centravanti dei felsinei:

"Al di là dell'aspetto tecnico che si percepisce quando tocca il pallone, porta una sana ignoranza in campo che trasmette ai più giovani assieme a Medel, Soriano, Sansone e De Silvestri. I giovani in questo modo devono sfruttare questa possibilità per crescere, ripercorrendo le orme di Tomiyasu".