Mihajlovic: “L’Inter? Amo i nerazzurri, ma una cosa mi ha dato fastidio. Sentivo…”

Il tecnico domani sarà in panchina allo stadio Penzo a guidare il suo Bologna. In conferenza stampa è tornato sulla gara con l'Inter

Sinisa Mihajlovic domani sarà in panchina allo stadio Penzo a guidare il suo Bologna. Il tecnico è tornato a parlare in conferenza stampa e rivolgendosi ai giornalisti presenti, ha dichiarato: "Mi siete mancati anche voi, siete un male necessario. Quando si vivono certi momenti, poi ci si rende conto di quanto anche le cose che non immagineresti ti mancano... Dal momento che sono rientrato in ospedale, il mio obiettivo è stato quello di tornare alla normalità il prima possibile. La salute ti fa godere la vita ma la malattia ti fa comprendere il vero significato e dopo un sacco di tempo persino una passeggiata ti fa rinascere. Devo dire che questa volta è stato più pesante dal punto di vista mentale perché per il Covid sono dovuto rimanere sempre da solo, ho visto mia moglie solo per tre ore in un giorno".