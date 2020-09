Serie A, il Milan riparte con una vittoria: 2-0 al Bologna nel segno di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic trascina il Milan e i rossoneri conquistano il secondo successo stagionale. Dopo la vittoria in Irlanda sul campo dello Shamrock Rovers in Europa League, la squadra di Pioli supera il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel primo turno della Serie A 2020/2021.

Decisivo il fuoriclasse svedese, autore di una doppietta con una rete per tempo. Nella ripresa esordio in campionato con la maglia del Milan per l’ex Brescia Sandro Tonali. Bologna in dieci uomini nel finale per effetto del secondo cartellino giallo e la conseguenze espulsione del terzino sinistro Dijks.