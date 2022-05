CorSera – Milan, ora arriva il difficile. L’Inter di Inzaghi può vincerle tutte

L'analisi sul testa a testa tra le due milanesi a tre giornate dal termine del campionato

Daniele Vitiello

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina si concentra sulla lotta scudetto. In particolare, sulle difficoltà del calendario del Milan: "Ora arriva il difficile. Inutile girarci intorno: fra Milan e Inter, in rigoroso ordine di classifica, il calendario peggiore è indiscutibilmente quello dei rossoneri. Verona, Atalanta e Sassuolo, la prima e l’ultima in trasferta, solo la seconda a San Siro: tre partite per una missione chiamata scudetto, alla quale nessuno a inizio stagione credeva. Insomma: non una passeggiata".

Prosegue il focus: "La verità è che il Diavolo il suo diciannovesimo tricolore se lo dovrà conquistare punto su punto, giornata dopo giornata, perché in mano al momento non ha ancora niente e soprattutto perché nessuno glielo regalerà. In sette parole: si può fare, ma non è facile".

Gli impegni dell'Inter sembrano più alla portata, ma i nerazzurri partono da una situazione di svantaggio: "Dalla sua parte, e anche questo non è affatto un dettaglio, tutt’altro, c’è la classifica: quei due punti sui nerazzurri, in pratica tre grazie agli scontri diretti e a quel gol di Giroud nel derby, sono un vantaggio che va difeso in tutti i modi. In sostanza è come se i rossoneri avessero a disposizione un bonus da spendere da qui alla fine: possono anche permettersi di pareggiare una volta, sempre che l’Inter le vinca tutte e tre. E siccome il compito degli Inzaghi’s non è affatto impossibile, anzi, Pioli e i suoi faranno bene a entrare nell’ottica che per conquistare lo scudetto non si possono fare calcoli, ma vincere, vincere e basta".