Milan, Florenzi: “Inter? Corriamo su noi stessi. Loro daranno il massimo”

Le considerazioni dell'esterno rossonero dopo la vittoria sull'Empoli

Alessandro Florenzi, laterale del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara vinta contro l'Empoli. Queste le sue parole: "Siamo tutti stanchi ma tutti felici per questa vittoria. Se facevamo il 2-0 eravamo più felici, ma vincere soffrendo ci fa bene anche per il futuro. +5 sull'Inter? Rappresenta poco, loro daranno il massimo. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi, la prossima finale sarà sabato. Ho trovato un ambiente molto bello, una famiglia che mi ha accolto e io ci ho messo del mio senza far mancare mai la professionalità. Il mio obiettivo è cercare di fare qualcosa di bello qui al Milan e poi vedremo".