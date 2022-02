Milan-Inter, Inzaghi può sorridere: Gosens e Correa verso la convocazione

I due si sono allenati in gruppo e possono entrare a far parte della lista dei convocati di Simone Inzaghi per il derby

Alessandro De Felice

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi dall'infermeria. L'allenatore dell'Inter avrà a disposizione per la prima volta Robin Gosens, che ieri ha svolto tutto l'allenamento con la squadra e potrebbe fare il suo esordio con la maglia nerazzurra in uno spezzone di partita.

L'ex Atalanta non è l'unico recupero. Anche Joaquin Correa potrebbe rientrare tra i titolari, dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia contro l'Empoli. L'ex Lazio ha lavorato col resto gruppo nella giornata di ieri.