Milan-Inter, San Siro verso il tutto esaurito. Milano ha voglia di calcio

Previsto il sold out (limitatamente al 75% della capienza permesso) domenica sera al Meazza per il derby della Madonnina

Sale l'attesa in vista del derby tra Milan e Inter, in programma domenica sera a San Siro. Per l'occasione, come scrive il Corriere dello Sport, è atteso il tutto esaurito: "Milano ha voglia di calcio e... di un nuovo stadio. Lo dicono i numeri degli spettatori a San Siro e lo conferma l'orientamento del sindaco Giuseppe Sala e delle due società che hanno trovato un'intesa per costruire un nuovo impianto".