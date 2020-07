Al San Paolo finisce due a due tra Napoli e Milan: sesto e settimo posto restano invariati

Non si fanno male Napoli e Milan. Sesto e settimo posto della classifica restano invariati. La squadra di Pioli era passata in vantaggio con Theo Hernandez e 14 minuti più tardi un gol di Di Lorenzo ha pareggiato i conti. Mertens aveva anche ribaltato la partita e l’aveva portata sul 2 a 1 per la squadra partenopea. Poi un rigore segnato da Kessie ha riportato in parità il risultato. Il Milan è riuscito a mantenerlo anche rimanendo in dieci per l’espulsione di Saelemekers.