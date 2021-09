Pioli: “Milan, Inter e le altre 5 sono fortissime. Eriksen? Ho pensato al peggio”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Milan Stefano Pioli sulla nuova Serie A con l'Inter tra le rivali e sul malore di Eriksen

"Milan che sto allenando, come ho spiegato anche ai giocatori con convinzione, è il Milan più forte che ho mai allenato. I ragazzi sono cresciuti tanto e sono più consapevoli e individualmente più forti. In Italia sono tutte potenzialmente fortissime, Inter, Juventus, Roma, Napoli, Atalanta e Lazio, noi compresi. Adesso arriveranno le coppe, che sicuramente qualche cosa porteranno via a qualche squadra. Dobbiamo provare a pensare di poter vincere ogni singola partita poi alla fine vedremo dove saremo riusciti ad arrivare".

"C’è stata grande ansia per Christian e la presenza di Kjaer mi ha reso più partecipe. Quello che ha fatto Simon non è una cosa da tutti i giorni. Non avevo dubbi sulle sue caratteristiche umane, anche se la sua lucidità è stata una cosa incredibile. Ho pensato al peggio, ma dopo è stato un grande sollievo. Ne abbiamo parlato tanto durante quel periodo, adesso no perché credo che anche lui abbia bisogno di superare questo momento insieme al suo migliore amico. Adesso cerchiamo di parlare di altro, per cercare di dimenticare".