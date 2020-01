Milan, vittoria all’ultimo minuto: Rebic fa doppietta e dà i tre punti a Pioli

Alla fine l’ha spuntata il Milan. La squadra di Pioli ha battuto l’Udinese per 3-2 in rimonta all’ultimo minuto. I friulani erano passati in vantaggio: Donnarumma legge male la verticalizzazione, travolge Lasagna e Stryger Larsen infila l’1-0 al sesto minuto. Tutto il resto accade nel secondo tempo. I rossoneri pareggiano con Rebic, entrato nell’intervallo e poi Hernandez firma il vantaggio di sinistro dai venti metri: 2-1 a San Siro. Ma la partita non è finita. L’Udinese pareggia con un gol capolavoro di Lasagna. Al 93esimo però Rebic fa doppietta e regala i tre punti alla squadra di Pioli che festeggia sul prato del Meazza la seconda vittoria consecutiva in campionato.