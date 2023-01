Serie A, Milan-Sassuolo 2-5: partita senza storia, autentico tracollo rossonero

Clamoroso tonfo interno del Milan, che perde 2-5 contro il Sassuolo e allunga a 4 la striscia di partite consecutive senza vittorie in campionato, venendo scavalcato dall'Inter al secondo posto in classifica. Show della formazione emiliana, avanti già di 2 gol dopo una ventina di minuti con Defrel e Frattesi. Giroud prova a riaprire la contesa, ma ci pensa Berardi a fissare il punteggio sull'1-3 al termine del primo tempo. Inizio ripresa shock per i rossoneri, che dopo meno di un minuto regalano un rigore che Laurientè trasforma. Tocca poi a Matheus Henrique segnare il quinto gol neroverde. Nel finale arriva l'inutile rete di Origi. Domenica da incubo per il Milan, che nel prossimo turno affronterà l'Inter.