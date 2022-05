Milan, Maldini: “Scudetto meritato, siamo partiti subito con l’idea di vincere”

Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha commentato così lo scudetto conquistato dai rossoneri

"Una vittoria meritata, ho sempre vinto da giocatore e dirigente con passione per il Milan. La costruzione di questa squadra è iniziata nel 2019, quando ho chiamato qualche giocatore, Boban e Massara. Quest'anno sono partito subito con l'idea di vincere lo scudetto, o quantomeno di provarci. A volte le occasioni non tornano più e bisogna saperle cogliere. Ora siamo qui a godere. Abbiamo avuto l'idea di cambiare dei ragazzi che ci descrivevano come complicati. Hanno dimostrato che nei momenti difficili vengono fuori gli uomini. Questa è una squadra sottostimata. Questo deve essere un punto di partenza per competere in Europa".