Milan, UFFICIALE: nuovo rinforzo per Pioli, per l’attacco ecco Mandzukic. Avrà il numero 9

Nuovo colpo di mercato per il Milan: i rossoneri, dopo aver rinforzato il centrocampo con Meite, hanno ufficializzato l’ingaggio di Mario Mandzukic. L’attaccante croato, per quattro stagioni e mezza in forza alla Juventus, torna in Italia dopo la parentesi in Qatar con l’Al-Duhail.

Questo il comunicato ufficiale: