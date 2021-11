Verso il derby, qui Milan: Rebic ancora a parte. Non si allena il vice Theo

Le novità dopo l'allenamento odierno del Milan in vista del derby in programma domenica prossima alle 20.45

Si avvicina il derby. Domenica a San Siro andrà in scena la stracittadina e il Milan al momento non può ancora contare su Ante Rebic. Il croato ha lavorato anche oggi a parte (distorsione alla caviglia), non ci sarà contro il Porto in Champions League e si attendono poi novità in chiave Inter. Oggi non si è allenato in gruppo Ballo-Touré, principale candidato a sostituire lo squalificato Theo Hernandez nel derby. È da considerare in dubbio verso il derby, in caso di forfait pronto Kalulu a sinistra con Calabria a destra.