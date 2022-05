GdS – Derby Scudetto rende Milano più ricca: i numeri. “E con uno stadio nuovo…”

Milano sogna in grande e in attesa di ospitare, nel 2026 con Cortina, i Giochi olimpici invernali si gode lo scontro in ambito calcistico tra Milan e Inter

Matteo Pifferi

"È già la locomotiva economica d’Italia, ma ora vuole essere anche la motrice del sistema sportivo tricolore. Milano sogna in grande e in attesa di ospitare, nel 2026 con Cortina, i Giochi olimpici invernali si gode lo scontro in ambito calcistico tra Milan e Inter". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport che rimarca come a beneficiare della lotta al vertice del campionato sia anche l'area metropolitana di Milano:

"Dal punto di vista economico, nel capoluogo lombardo il crollo dovuto alla pandemia sembra ormai recuperato. Stando ai dati contenuti nel Booklet Economia di Assolombarda, nella seconda metà del 2021 l’industria milanese ha accelerato e nel complesso dell’anno ha totalizzato livelli produttivi superiori del 3,9% rispetto all’epoca prima del Covid. L’anno passato a Milano e provincia sono sorte 24.946 nuove iniziative imprenditoriali (+19,8% rispetto al 2020 e +0,2% sul 2019), di queste 2.651 sono startup innovative attive in città (quasi il 20% del totale Italia) nei settori ICT (Information and Communication Technology) e dei servizi avanzati. Secondo le cifre diffuse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sui redditi dichiarati nel 2020, tra i dieci comuni più ricchi d’Italia ben sei rientrano nella cintura milanese, compreso il capoluogo, dove il reddito procapite è di 31.778 euro. Un dato ampiamente maggiore rispetto alle altre principali città italiane: Roma si ferma a 24.964, Torino a 23.266, Napoli a 19.490, solo per citarne alcune. Eppure la parabola di sviluppo meneghina potrebbe incepparsi per via del conflitto tra Russia e Ucraina. «Il quadro generale è turbato dal grande choc della guerra che sta riducendo enormemente la crescita», spiega l’economista milanese Marco Onado, docente all’Università Bocconi, con il quale abbiamo cercato di descrivere il rapporto ormai biunivoco tra sport e economia", spiega nel dettaglio La Gazzetta.

Gli economisti e gli studiosi evidenziano come gli eventi sportivi possono e sono un veicolo di crescita se gestiti in maniera adeguata. A livello italiano ma, soprattutto, anche internazionale. "«Lo scudetto diventa un volano di crescita – argomenta Onado – se consente al team di accrescere la propria competitività a livello continentale, perché è in questo contesto che ormai si misura la forza dei club». Per essere paragonati ai grandi club del vecchio continente indispensabile diventa lo stadio di proprietà: «Un impianto è un acceleratore dell’attività economica e una leva in grado di far percepire ai nuovi azionisti che il business del calcio possa essere conveniente». Come i club anche la città deve compiere il medesimo percorso. Non limitarsi a essere la più veloce in Italia, ma guardare oltre confine e cercare di imitare quanto fatto nelle altre capitali europee", rimarca la Rosea.

Ospitare le Olimpiadi invernali 2026 e avere due club competitivi aumenta l'attrattività di una città centrale e determinante come Milano.