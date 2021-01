La Fiorentina saluterà Nikola Milenkovic a giugno. Il difensore serbo, nel mirino dell’Inter in estate in caso di addio di Skriniar, non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2022 con il club viola.

La Gazzetta dello Sport assicura: “La Fiorentina ormai è rassegnata all’idea che il difensore non allungherà il contratto in scadenza tra diciotto mesi. Quindi, a giugno, Milenkovic è destinato a partire. A patto che porti più o meno 30-35 milioni di euro“.