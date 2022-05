Roma, Mkhitaryan sostituito in finale di Conference: il punto sulle condizioni

Mkhitaryan, centrocampista della Roma e obiettivo dell'Inter, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena 15' per un infortunio

Rientrato in campo da una lesione al flessore in occasione della finale di Conference League di Tirana contro il Feyenoord, Henrikh Mkhitaryan, centrocampista della Roma e obiettivo di mercato dell'Inter, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena 15' per un dolore muscolare. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, si teme una ricaduta: