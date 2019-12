In Spagna – Modric, lungo addio al Real. Accetterebbe la proposta dell’Inter e a gennaio…

In Spagna parlano di Modric e del suo lungo addio al Real Madrid. Il giocatore poteva lasciare il club spagnolo nel 2018, aveva un’offerta importantissima dall’Inter, ma gli fu impedito di partire. Anche perché era l’anno dell’addio di Ronaldo. El Confidential parla del croato come di un giocatore che sta trovando poco spazio nelle gerarchie di Zidane. L’allenatore francese sta puntando su Casemiro, Valverde e Kroos e lui lo lascia spesso in panchina. E anche Isco parte spesso in vantaggio rispetto all’ex Pallone d’oro. Addirittura il tecnico delle merengues starebbe già pensando al futuro e avrebbe chiesto pure Pogba a Florentino Perez. Per non parlare di altri due giocatori che si stanno mettendo in mostra e sembrano avere un futuro chiaro al Real: Odegaard e Ceballos.

Modric non viene più accostato dai media italiani all’Inter. Ma il giornale spagnolo sottolinea: “Modric non vuole chiudere al Real Madrid. Pertanto, ha deciso di accettare la proposta fatta dall’Inter un anno e mezzo fa. Ora è consapevole che il suo presente può solo peggiorare e che in gare importanti avrà un ruolo secondario. Il club lo coccola e lo incoraggia a continuare ma in questa finestra invernale di mercato analizzerà le opzioni che gli si presenteranno da altri mercati e altri campionato. E’ consapevole che giugno 2021 potrebbe essere tardi, ed è la data di scadenza del suo contratto. Il giocatore continua a rimanere concentrato e non alza la voce, continua a mostrarsi come un gentiluomo, ma continua ad essere considerato un sostituto. Il Real è la migliore destinazione possibile ma si rende conto che non si sente utile e importante. Continua a inghiottire amaro e affronta un amaro addio”.

(Fonte: El Confidential)