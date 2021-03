La moglie di D’Ambrosio: “Ragazzi state tranquilli: Danilo si sta riprendendo, noi…”

La moglie del giocatore nerazzurro ha parlato delle attuali condizioni di Danilo. Il difensore è risultato positivo al Covid dopo aver avuto un malessere prima di Torino-Inter.

Enza De Cristofaro sta raccontando sui social la sua quarantena insieme ai figli e alla nonna. Danilo D'Ambrosio è stato confinato in isolamento in una stanza all'interno della casa. In questi giorni ci siamo tutti inteneriti vedendo i messaggi di amore che i bambini gli hanno fatto avere, spingendoli sotto la porta.