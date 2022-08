Monza, grave infortunio per Ranocchia: frattura del perone e distorsione alla caviglia

Distorsione alla caviglia e frattura composta del perone: questo l'esito degli esami effettuati da Andrea Ranocchia dopo l'infortunio rimediato durante la partita contro il Napoli. Tempi di recupero lunghi per il nuovo difensore del Monza, che dovrebbe tornare in campo dopo la sosta per i Mondiali. Il Monza ha comunicato anche l'esito degli altri accertamenti specialistici odierni: per Pablo Marí lesione al muscolo obliquo esterno dell'addome, mentre D'Alessandro ha rimediato una lesione all'adduttore sinistro.