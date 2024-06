"Morata ci stai?". È il titolo principale di TuttoSport che parla dello spagnolo che spingerebbe per tornare alla Juve. "Alvaro - continua il quotidiano - deve ridursi l'ingaggio: si può fare. No all'Arabia. Grana Milik. Il polacco è atteso a Torino per la visita al ginocchio, sarà operato al menisco. In arrivo l'agente di Chiesa: farà il giro d'Italia dei club interessati. Solulé in vendita. Barranechea resta".