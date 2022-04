Quando l’Inter e lo Spezia hanno avuto un presidente in comune

Nel 2002 Moratti aveva acquistato il 30% delle quote del club ligure per creare una collaborazione tra le due società

"Il petroliere a metà luglio 2002 acquistò il 30% delle azioni per creare una collaborazione tra le due società. L'obiettivo era avere un club satellite, allora in Serie C1, dove far crescere i giovani usciti dal vivaio, ma anche quello «di spingere e sviluppare lo Spezia per fargli raggiungere la Serie A», come venne messo nero su bianco sul sito web interista. Nel 2003 Piero Ausilio, che ai tempi lavorava nel settore giovanile nerazzurro, diventò direttore sportivo dello Spezia. Nel novembre 2004, quando l'Inter acquisì il pacchetto di maggioranza per aiutare l'ex proprietario Zanoli (abbandonato dai soci), Ernesto Paolillo venne nominato presidente. Ricoprì questa carica per pochi mesi, fino all'estate 2005, quando la maggioranza (60%) fu comprata da Giuseppe Ruggieri e Moratti rimase come azionista di minoranza (40%). Paolillo nel 2006 diventò ad e dg dell'Inter al posto di Gambaro. Lo Spezia 2005-06 festeggiò la promozione in Serie B, categoria in cui è rimasto un solo anno. Poi la retrocessione e il fallimento che stavolta non fu evitato nonostante l'intervento dell'azionariato popolare, del sindaco e di Moratti".