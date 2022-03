Moriero: “L’Inter resta grande, è un momento fisiologico. Fossi in Inzaghi…”

In collegamento con Tiki Taka, Francesco Moriero, ex Inter e oggi ct delle Maldive, ha analizzato anche il periodo dei nerazzurri di Inzaghi

"Per me l'Inter rimane grande. Vero che non sta ottenendo dei risultati nell'ultimo periodo, ma resta una squadra forte. Chi ha giocato sa che ci sono dei momenti in cui le cose non girano per il verso giusto, ma non bisogna fare un processo a questa squadra. Non sarei preoccupato se la mia squadra fa 40 tiri senza gol, perché significa che crea tanto. Quella contro il Milan è una partita importantissima, in cui da soli i calciatori dovrebbero caricarsi. Quando non vinci, la critica diventa pesante. Ma dico che l'Inter non ha problemi particolari".