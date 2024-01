Morte Beckenbauer, il ricordo di Boninsegna: “Nell’Olimpo dei più grandi di tutti i tempi”

«Era la partita del secolo e lui era il regista in assoluto, quello che dettava i tempi. Era il vero capitano in campo, il vero uomo squadra. E' nell'olimpo dei più grandi di tutti i tempi, per noi in quel periodo lo era». Era stato proprio Bonimba a segnare il primo gol nello storico quattro a tre dell'Italia contro la Germania nella semifinale dei Mondiali del 1970, una partita storica, tra le più belle che si ricordano in secoli di calcio giocato.