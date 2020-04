Lokomotiv Mosca in lutto, morto per infarto il difensore 22enne Samokhvalov. La nota del club

Terribile notizia che colpisce la Lokomotiv Mosca e il calcio intero: il difensore del club russo Innokentiy Samokhvalov è morto oggi mentre stava svolgendo una seduta di allenamento. La Lokomotiv ha pubblicato un comunicato ufficiale per annunciarlo. “Kesha era una persona gentile e disponibile. FC Lokomotiv è scioccato per l’accaduto. Questo è un grande dispiacere per la nostra famiglia. Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Innokentiy”, spiega il club. Samokhvalov giocava nel Kazanka, squadra B della Lokomotiv Mosca impegnato nella terza divisione russa. Il tecnico della squadra, Alexandre Grichine, ha confermato che il giocatore è morto per arresto cardiaco.