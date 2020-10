Ex Inter, Moses inizio con vittoria allo Spartak: “Felice di questa ottima partenza”

Victor Moses è stato un giocatore dell’Inter nella scorsa stagione e si diceva, nelle ultime ore di mercato della sessione estiva, che poteva tornare a Milano. Alla fine è andato a giocare in prestito allo Spartak Mosca e su Instagram ha scritto un post su questa sua nuova avventura: “Felicissimo di fare il mio debutto in questo grande club! Ottima la partenza con una vittoria ieri, si spera sia solo l’inizio”, ha scritto rispetto alla vittoria del club russo contro l’FC Chimki per 3 a 2.