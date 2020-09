Ex Inter, Moses in difficoltà al Chelsea. Lampard: “Non fa parte della prima squadra”

L’ex Inter Victor Moses non fa parte della prima squadra del Chelsea. Il giocatore sta vivendo una fase di incertezza della sua carriera. Lampard ha dichiarato che non fa parte dei suoi piani per la prossima stagione e lui non ha ancora trovato una squadra. Il tecnico ha detto: «Al momento non fa parte della prima squadra. La prima squadra ha creato una sua dimensione e lui non ne fa parte». In vista della partita di Coppa di Lega di oggi contro il Tottenham, Lampard ha confermato che il 29enne non si sta allenando con la prima squadra. Ha un contratto in scadenza nel 2021. «Lo conosco molto bene – ha detto il tecnico – e vedremo come si evolverà la sua situazione in questa ultima settimana».

(Fonte: goal.com)