Mourinho: “Due rigori nettissimi. In Conference arbitri scarsi, alle prime esperienze”

Il tecnico della Roma ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio all'Olimpico contro i norvegesi del Bodo Glimt

"Risultato stretto, ma tecnicamente abbiamo sbagliato tanto. Due rigori nettissimi, la gente può parlare di tutto, ma sono nettissimi. Loro due tiri e due gol, noi tanti tiri e due gol e due rigori nettissimi. Lui ora va tranquillo a casa in Grecia, non ho niente contro di lui. Magari in Conference scarsi, alle prime esperienze internazionali. Quando ne abbiamo presi 6 non ho detto nulla, oggi non posso, sono due rigori netti. Oggi non era partita per Kumbulla, dovevo proteggerlo. Lì ha giocato Cristante e non lo avevo a centrocampo. L'equilibrio lo fanno anche i giocatori. Il Milan per mantenere l'equilibrio ha messo Tonali e Bakayoko contro di noi. La squadra ha controllato bene, davanti non abbiamo fatto bene. Dal punto di vista tecnico abbiamo sbagliato tanto. Facciamo fatica a segnare. Mi dispiace, ma l'arbitraggio è stato decisivo. Abbiamo 7 punti, per finire secondi siamo in controllo, per arrivare primi non dipende solo da noi. Zaniolo, Abraham, Shomurodov non sono in un grande momento, El Shaarawy è quello che sta segnando di più. Però si può fare una statistica veloce anche sugli episodi che ci sono stati sfavorevoli e sugli errori arbitrali, è semplice".