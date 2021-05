Ecco quanto guadagnerà Mourinho alla Roma: paga anche il Tottenham

La notizia di Josè Mourinho alla Roma ha spiazzato tutti e ora emergono anche alcuni dettagli sull'accordo tra Mou e i giallorossi

"Per arrivare portare nella Capitale José Mourinho ha aiutato il decreto Crescita, che abbatte il costo lordo dell’operazione. Ma aiuta anche l’accordo che lo Special One aveva col Tottenham, che permetterà al portoghese di mantenere almeno inizialmente lo stesso livello stipendiale che aveva a Londra, 16 milioni di euro netti. Così, fino a giugno 2022, quindi per la prossima stagione, la parte restante dei 16 milioni a cui non arriverà la Roma la metteranno gli Spurs", spiega infatti la Rosea.