Mourinho: “Il rigore? Non voglio commentarlo. Oggi posso solo dire grande Roma”

Marco Astori

Jose Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "Oggi dico solo grande Roma, posso dire solo questo ai miei: l'ho già detto in spogliatoio. Parliamo di zero punti, però posso dire solo grande Roma in tutti gli aspetti. La sconfitta è sempre una sconfitta, ma se guardo alla natura del progetto devo guardare anche la crescita della squadra: posso sbagliare, ma la squadra che meritava più di vincere ha perso. Rabbia per il recupero? E' ovvio, dimostra un'intenzione.

Un'altra cosa è il rigore, non voglio commentarlo: non ho i dati nelle mie mani, non ho visto e non ho sentito. Voglio isolarmi da questo episodio e concentrarmi sulla mia squadra e su quello che ha fatto. Spero che le parole che abbiamo sentito dallo spogliatoio della Juventus vengano dette pubblicamente, perché la mia squadra lo merita. Abbiamo giocato molto bene, loro hanno avuto grandi difficoltà: sanno come è finita. Io ho vinto qui qualche anno fa senza meritarlo, oggi ho perso quando la mia squadra ha fatto una partita che dimostra la nostra direzione.

Abraham e Veretout sul rigore? Tammy è un ragazzo coraggioso, pieno di fiducia: noi abbiamo una gerarchia, il primo è Veretout e il secondo è Pellegrini. In quel momento se Jordan gli avessi detto di tirare non sarebbe stato un problema per me. E' la seconda volta che non siamo favoriti con squadre superiori, quando giochi queste partite devi andare a casa senza rammarico ma pensando che sei forte come loro. Noi abbiamo un grande gioco, abbiamo fermato i loro contropiedi giocando alti: abbiamo fatto più che sufficiente per uscire almeno con un pareggio. Io ho detto ai miei che non avremmo mai pareggiato questa partita: o l'avremmo vinta o persa".