Mourinho: “EL, Tottenham è cavallo in corsa. Poi arrivano quelle della CL: non convidido”

Mourinho sta convincendo l’opinione pubblica inglese con il suo Tottenham. Questo pomeriggio giocherà contro il Lask in Europa League e alla vigilia della partita ha detto: «Siamo in corsa in EL, anzi siamo uno dei cavalli più importanti in corsa, dobbiamo ammetterlo. In Europa League una squadra inglese deve essere considerata importante ma da febbraio altri importanti club arriveranno in questa competizione, una cosa che non ho mai condiviso. Ma è così quindi sicuramente otto squadre che non saranno andate bene in CL verranno in EL e questo cambierà la dinamica della competizione».

(Fonte: SS24)