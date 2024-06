Presente a Wembley per la finale di Champions tra Real Madrid e Dortmund, lo Special One conferma l'intenzione di andare al Fenerbahce

Presente a Wembley per la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund, José Mourinho ai microfoni di Sky Sports ha confermato che è molto vicino alla panchina del Fenerbahce. "Non è ancora fatta. Ho deciso che voglio andare ma non posso ancora confermarlo ufficialmente".