Roma, Mourinho: “Dai tifosi della Juve non ho avuto alcun rispetto. Allegri mi piace”

Ecco le parole rilasciate da Josè Mourinho, allenatore della Roma, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus

"Allegri? Mi farà piacere salutarlo prima della partita e anche dopo. C'è rispetto e stima fra noi. Non posso dire che ci sia una grande amicizia, ma mi piace come persona. Juve da scudetto? È una domanda per Max, ma io dico di sì. È una squadra fortissima e che gioca sempre per vincere le partite e il campionato. L'accoglienza che riceverò dai tifosi della Juve? Magari la stessa di sempre o diversa: non lo so. Quando l'ultima volta alla fine della partita ho avuto una reazione un po' criticata, l'ho visto un po' strano. La gente è rimasta con la reazione emozionale di dieci secondi, dimenticando novanta minuti di partita. Oggi si parla di rispetto, ma in quei novanta minuti si è dimenticato tutto questo. Non è un dramma".