Sky – Mourinho pazzo di Skriniar, l’Inter spinge per Ndombelé: due ostacoli frenano lo scambio

L’Inter continua a lavorare per rinforzare il centrocampo. Il nome in cima alla lista dei desideri dell’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio è sempre quello di Tanguy Ndombelé, francese in forza al Tottenham. Sky Sport fa il punto sulla trattativa con gli Spurs e il possibile scambio con Milan Skriniar:

“Il francese è arrivato un anno fa al Tottenham per 60 milioni di euro. Il presidente degli Spurs Daniel Levy considera uno scambio una sconfitta personale. Nel contempo Mourinho adora Skriniar, che considera il difensore perfetto per il suo calcio. Per l’Inter potrebbe essere l’operazione perfetta dal punto di vista tecnico e del bilancio, ma bisogna fare i conti con la volontà del presidente del Tottenham e l’ingaggio dello slovacco“.

(Fonte: Sky)