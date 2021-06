Mourinho ha lasciato l’Inghilterra. È in Portogallo: “Favorisce sbarco alla Roma”

L'allenatore è partito per il suo Paese per evitare le restrizioni italiane per la variante delta del covid

L'allenatore comincerà la sua esperienza in giallorosso a inizio luglio. Prima dell'arrivo in Italia ha raggiunto il Portogallo da Londra e il Corriere dello Sport spiega: "Il ministro della Salute Roberto Speranza ha varato una nuova ordinanza con cui si introduce a partire da domani una quarantena di cinque giorni — con obbligo di tampone — per chi arriva in Italia dalla Gran Bretagna. Anche per questo Mou ha lasciato giorni fa la sua casa a Londra per trasferirsi invece in Portogallo dove non ci sono restrizioni dovute alla variante Delta. Lo Special One -verrà comunque sottoposto a tutti i controlli anti Covid al suo sbarco a Ciampino".