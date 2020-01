CdS – Le dichiarazioni di Mourinho su Inter-Eriksen? Due motivi di fondo

Quando Mourinho parla ha sempre un motivo per farlo, più o meno velato. Ieri sono arrivate parole particolari sull’Inter, che non avrebbe ancora fatto un’offerta per Eriksen, e Conte, che non dovrebbe parlare di giocatori di altri. Ma in realtà uno dei mantra dell’allenatore nerazzurro è proprio quello, non parlare di giocatori non suoi. Il tecnico portoghese è un abile stratega in conferenza stampa, è risaputo. E ieri ha cercato di fare il gioco del Tottenham quando ha parlato del centrocampista danese e ha confermato che giocherà.

Ma dietro quanto ha detto, spiega il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche un pizzico di irritazione per le immagini della cena di Marotta con Schoots, agente del centrocampista. E poi si parla della nota antipatia nei confronti di Conte di cui ha parlato dicendo che non dovrebbe nominare i giocatori di altri club, ma appunto il tecnico nerazzurro non ha mai fatto nomi in particolare. “Ecco le ragioni alla base delle dichiarazioni di ieri di Mourinho, che, in ogni caso, non hanno spaventato il club nerazzurro, sempre più deciso a portare a Milano il giocatore”.

(Fonte: Corriere dello Sport)