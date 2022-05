Rama (Premier Albania): “Mourinho mi affascina: quando era all’Inter, mi fece tradire la Juve”

Il premier albanese Edi Rama, di nota fede juventina, ha parlato al Corriere dello Sport anche di Mourinho e di Inter

«Sì, sin da bambino. Ma adesso che la Roma è allenata da Mourinho, per me diventa complicato scegliere. Rimasi affascinato da lui quando era all’Inter, tanto che in quel periodo mi fece un po’ tradire la Juve... Diciamo che sono uno juventino mourinhano. La verità è che io non sono un esperto di calcio. Mi interessano più gli allenatori: da loro posso imparare il carisma, la leadership, la capacità di gestire un gruppo».