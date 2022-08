Mourinho: “Complimenti alla Cremonese, non è stato facile. Zaniolo? Piangere non serve”

Complimenti a loro. Nel primo tempo abbiamo avuto opportunità per chiudere la partita e poi abbiamo trovato una vera squadra che ha un allenatore di qualità, molto organizzata. Non è stata una partita facile, complimenti anche all'arbitro partita non facile. Ieri e oggi è stata dura per noi dal punto di vista emotivo, oggi abbiamo perso anche Zaniolo e quando non segni ti viene paura. Potevamo chiuderla nei primi 20', Radu è stato fantastico. Non l'abbiamo chiusa e poi è diventata difficile, il cambio di El Shaarawy lo abbiamo fatto troppo presto. Due partite con due gol dei difensori, ma poi arriverà il momento degli attaccanti. Zaniolo? Piangere non aiuta, tu hai in testa strategia e poi ora siamo pochi abbiamo perso due giocatori, ma il calcio è così. Mercato? Tutti vogliamo lavorare per il bene del club, queste decisioni partono dalla proprietà, loro sanno cosa mi piacerebbe.