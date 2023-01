Mourinho: “La Roma dà sempre il massimo. Dybala? Giocatore che fa grande un allenatore”

Giovedì 12 gennaio 2023, nel post-partita della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia “Roma-Genoa” trasmessa in esclusiva assoluta su Canale 5, l’allenatore della Roma Josè Mourinho ha dichiarato nel corso di ‘Coppa Italia Live’ in diretta su Canale 5: “La Roma dà sempre il massimo ed è per questo che provo affetto per i miei ragazzi. Ho imparato da bambino che quando si dà il massimo non si può dare di più. I miei giocatori che danno il massimo avranno sempre il mio supporto. Unica cosa che non mi è piaciuta è che ho sentito qualche fischio a Zaniolo. La mia storia è piccola ma magari la gente mi sente e dico ai nostri tifosi di non fischiare i nostri giocatori che danno sempre tutto quello che danno.