Mourinho: “Io non piango come altri. Dybala è ok. Il 1° posto in classifica…”

Alessandro Cosattini

Alla vigilia della sfida contro l'Udinese, l'allenatore della Roma José Mourinho ha preso oggi la parola in conferenza stampa: "Camara non ha la possibilità di iniziare la partita, non ha nemmeno 90 minuti. Negli allenamenti ha dimostrato la sua qualità, se sarà necessario giocherà pochi minuti. Domani sarà difficile, una delle più difficili. Una squadra che sa giocare, sono intelligenti. Sanno gestire le partite bene, hanno questa intelligenza di condizionare l’arbitraggio”.

ASSENTI - "Tutti tranne, El Shaarawy, Kumbulla, Zaniolo e Gini".

DYBALA - "È ok".

FAIR PLAY FINANZIARIO - "Il meccanismo penalizza troppo. In modo indiretto protegge quelli che non lo fanno in modo volontario e protegge le squadre grandi d’Europa. Penalizza gli altri che vogliono essere grandi, non è un meccanismo di Fair Play dal punto di vista competitivo, bisognerebbe cambiargli nome. Con qualche milione in più la Roma potrebbe sognare più in grande, a noi ci penalizza troppo. Quello che ha fatto il direttore è stato davvero difficile. Mi piacerebbe avere qui Veretout per esempio, o un altro difensore centrale, così come Felix".

PRIMO POSTO - "L’importante sono i punti che fai, non guardo la classifica ma guardo noi. Non guardo mai il pareggio, eccetto con la Juventus che è stato un pareggio positivo. Pensiamo partita dopo partita, cercando di vincere sempre senza guardare il nome dell’avversario. Noi non abbiamo tanti giocatori per respirare, al contrario di alcune squadre, e questo può penalizzare. La conferenza stampa di Tiago Pinto è stata brillante, ma ha detto una cosa della quale non sono d’accordo. Quando ha detto che se dovesse mancare Cristante abbiamo delle alternative, io dico che non è così. Ma io non piango come fanno altri".