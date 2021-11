Moviola, Casarin: “Il Var è un arbitro non accettato, ma necessario. In Inter-Napoli…”

Dalle colonne del Corriere della Sera, l'ex arbitro analizza i casi da moviola dell'ultimo turno di Serie A

"Le ammonizioni come scudo, distribuite con qualche incertezza. Zielinski subito in gol; al 25’ Valeri non vede il braccio aperto di Koulibaly sulla traiettoria del pallone tirato da due passi da Barella: il Var gli consiglia di rivedere il contatto al monitor. È rigore per entrambi. Proteste. Poi segna Perisic, per pochi centimetri oltre la linea: qui interviene il Goal Line e nessuno protesta. È l’uomo tecnologico (Var) quello non ancora accettato. A San Siro il secondo tempo è una battaglia tra teste , ma senza cattiveria. Al 98’ Mertens sfiora la traversa e il 3-3".