Cagliari-Inter, moviola CdS: Dumfries, era rigore. Corrette le altre decisioni

Una sola macchia nella direzione di gara di Doveri, che non concede un calcio di rigore ai sardi per un tocco di mano dell'olandese

Fabio Alampi

Il Corriere dello Sport giudica positivamente la direzione di gara dell'arbitro Doveri in Cagliari-Inter. Una sola macchia: il mancato calcio di rigore in favore dei sardi in occasione del tocco di mano di Dumfries.

"Sfugge a Doveri, per il resto migliore degli arbitri italiani ora come ora, un tocco di Dumfries molto al limite: avesse dato rigore... Per il resto, partita non difficile, ma c'è sempre. Tornerà nell'ultima giornata.

Testa di Skriniar, palo, Skriniar ancora, palo, braccio destro del nerazzurro per il gol: il VAR (Di Bello) fa annullare la rete (senza OFR, è oggettivo).

Cross di Perisic (in gioco), Darmian salta molto in alto, poi finisce per appoggiarsi su Lykogiannis travolto: anche se al limite ci sta far proseguire.

Regolare la seconda rete di Lautaro: sul lancio di Barella, lo tiene in gioco Altare.

Tira Ceppitelli, deviazione di ginocchio di D’Ambrosio, pallone sul braccio di Dumfries molto alto, innaturale, fuori dalla figura. Da rigore".