Moviola Inter-Liverpool, GdS sul gol di Salah: “Movimento innaturale di Van Dijk che…”

La Gazzetta dello Sport, nella consueta moviola di Inter-Liverpool, evidenzia un episodio sfuggito ai più in occasione del 2-0

Prestazione sufficiente per l'arbitro Marciniak secondo La Gazzetta dello Sport . La Rosea, nella consueta moviola, ha però un paio di appunti da fare in merito a Inter-Liverpool:

"Il direttore di gara polacco Marciniak finisce la gara senza aver messo sul taccuino ammonizioni: il cartellino giallo lo ha rischiato Vidal (su Alexander-Arnold) nel contrasto che ha generato la punizione che ha poi portato al raddoppio del Liverpool. Nel cross sul quale Van Dijk fa da torre, lo stesso olandese appoggia la mano sulla schiena di Dumfries che fa un movimento innaturale ma è scavalcato dal pallone: schiena sfiorata e maglia toccata, considerato non abbastanza per annullare lo 0-2 di Salah successivo. Marciniak ha permesso contatti anche spigolosi, sportellate, falli (20) mai cattivi. Al 17’ p.t. Lautaro cade al limite dell’area dei Reds: viene sfiorato da Konaté e la palla la arpiona Robertson. Al 15’ s.t., un lancio di Vidal manda in gol Edin Dzeko: la posizione del bosniaco è leggermente oltre l’ultimo difensore del Liverpool. Regolare lo 0-1 di Firmino: angolo provocato da Brozovic".