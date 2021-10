Moviola Juve-Roma, Palmeri: “Errore di Orsato inconcepibile: ho sentito l’audio e…”

Il giornalista sportivo ha commentato la decisione di Orsato in Juventus-Roma

Tancredi Palmeri si è unito al coro di proteste nei confronti della decisione arbitrale di Orsato in Juventus-Roma. L'arbitro non ha concesso il vantaggio (sarebbe stato gol per i giallorossi) e ha fischiato il rigore (poi sbagliato dalla Roma). Il giornalista ha ribadito: "Davvero l’errore di Orsato è inconcepibile e nemmeno di così difficile valutazione. Peraltro considerando che ormai gli arbitri tra fuorigioco e altro aspettano sempre per fischiare. Ho sentito l’audio di Orsato nel tunnel e avrei preferito non sentirlo".