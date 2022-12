Mulattieri, l’Inter si frega le mani. Riscatto fissato a 4,5 milioni: in A c’è già la coda

Nel Frosinone che sta stupendo tutti in Serie B si sta mettendo in grande luce il giovane attaccante ex Inter Mulattieri

"Sotto la guida di Grosso sta migliorando, per la gioia dell’Inter che può riscattarlo per 4,5 milioni di euro. In estate il d.s. dei laziali Guido Angelozzi ha vinto una forte concorrenza per averlo in prestito e ora ne vede i frutti. Samuele, a soli 22 anni, ha tanti estimatori in Serie A. Rimarrà a Frosinone o avrà chiamate di maggior prestigio? Intanto la quotazione è quantomeno raddoppiata perché sa mettersi in luce anche per gli assist", riporta La Gazzetta dello Sport.