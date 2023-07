La prima pagina di Tuttosport in edicola lunedì 31 luglio 2023 parla di Inter: "Musah, ottavo colpo Milan. Che replica a Samardzic! Pronta risposta rossonera all'imminente arrivo del serbo all'Inter (che affonda per Balogun): con 20 mln prende il centrocampista cresciuto in Veneto nel Giorgione".