Nagelsmann: “Il Bayern il sogno di una vita. Non ho intenzione di noleggiare…”

Julian Nagelsmann sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco

Il giovane allenatore è entusiasta per la sua nuova avventura: "Avevo richieste da altri club che ho rifiutato, il sogno di una vita era quello di allenare il Bayern. Ora che il Lipsia mi ha dato questa possibilità, non inizierò a portare giocatori lì. Non ho intenzione di noleggiare un T6 (veicolo utilitario della Volkswagen) per andare a Monaco e portare con me un buon giocatore o due da Lipsia".