Buonuscita Nainggolan, si tratta. “La richiesta del Ninja e quanto offre l’Inter”

Il futuro di Radja Nainggolan sembra essere sempre più a tinte rossoblù. Il centrocampista ex Roma è pronto a tornare al Cagliari ma è necessario prima trovare l'intesa con l'Inter per la buonuscita, con la quale poi si potrà svincolare dall'attuale contratto che lega il Ninja ai nerazzurri per un'altra stagione. Stando a Libero, alla fine l'Inter concederà la buonuscita anche se si discute sui termini economici: l'Inter pensa a 1,2 mln mentre il giocatore ne chiede almeno 2.